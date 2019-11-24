Пожилая итальянка 50 лет ездила без прав

Италии была оштрафована местная жительница, которая почти 50 лет управляла автомобилем, не имея при этом водительских прав. Об этом сообщает "Sputnik Россия".
В поле зрения полиции нарушительница попала после того, как совершила крупное ДТП с тремя машинами в городе Tревизо.
После того, как местной полиции удалось задержать 77-летнюю женщину, выяснилось, что при себе у нее не было водительской лицензии, хотя она утверждала, что обладает правами, которые якобы уже просрочены.
Уголовное дело на итальянку открывать не стали, но выписали ей штраф в размере 5 110 евро и конфисковали автомобиль.
Женщина пообещала правоохранителям отыскать удостоверение и привезти в полицейский участок в Удине в качестве доказательства своей невиновности.