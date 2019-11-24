Пожилая итальянка 50 лет ездила без прав

В Италии пожилая автолюбительница почти 50 лет ездила без прав

Италии была оштрафована местная жительница, которая почти 50 лет управляла автомобилем, не имея при этом водительских прав. Об этом сообщает "Sputnik Россия".

В поле зрения полиции нарушительница попала после того, как совершила крупное ДТП с тремя машинами в городе Tревизо.

После того, как местной полиции удалось задержать 77-летнюю женщину, выяснилось, что при себе у нее не было водительской лицензии, хотя она утверждала, что обладает правами, которые якобы уже просрочены.

Уголовное дело на итальянку открывать не стали, но выписали ей штраф в размере 5 110 евро и конфисковали автомобиль.

Женщина пообещала правоохранителям отыскать удостоверение и привезти в полицейский участок в Удине в качестве доказательства своей невиновности.