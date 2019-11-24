«Стоял, плакал»: мэр Тулуна потерял жену в ДТП

СК начал проверку ДТП с мэром Тулуна, в котором погибла его жена

Мэр иркутского Тулуна Юрий Карих попал в ДТП. Его жена, ехавшая на переднем пассажирском сиденье погибла на месте. По предварительной версии, Карих, находившийся за рулем, не увидел стоявший на обочине грузовик и врезался в него.

В Иркутской области произошло смертельное ДТП. За рулем автомобиля, который ехал по трассе в Черемховском районе, сидел мэр города Тулун Юрий Карих, рядом с ним ехала его жена. Мужчина отделался ушибами и незначительными повреждениями, а его жена скончалась на месте.

vk.com

Как передает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Тулуна, авария произошла после 21.00 по местному времени (после 16.00 мск). По предварительным данным легковушка врезалась в стоящий на обочине грузовик. Основной удар пришелся на правую сторону, там как раз сидела жена главы города.

«Его автомобиль, направлявшийся по трассе в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком», — рассказал источник РИА «Новости» в администрации города.

Отмечается, что все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как отмечает Telegram-канал Mash, у машины, которая стояла на обочине были выключены габариты. По предварительной версии, мэр мог просто не заметить автомобиль в темноте. Как отметил водитель скорой помощи, которая в это время проезжала мимо места ДТП, он не увидел на месте трагедии следов от торможения. Мужчина предположил, что легковушка врезалась в грузовик как шла по трассе.

«Мужчина плакал стоял, видать перед нами незадолго врезался. Ничего не говорил, в шоке был», — отметил водитель «скорой», говоря о пострадавшем мэре Тулуна.

vk.com

По словам главы города Черемхово Вадима Семенова, состояние Кариха не является тяжелым, он чувствует себя нормально. Ранее появились сообщения, что сначала мэр Тулуна отказался от госпитализации, а потом некоторые СМИ опубликовали информацию, что чиновника отвезли в больницу с подозрением на инфаркт.

«Состояние нормальное, он находится в больнице, проведено полное обследование. Его госпитализировали, он находится в травмцентре города Черемхово, мы его привезли сюда. Я только что с ним разговаривал, он сказал, что чувствует себя нормально», — сообщил Семенов ТАСС.

По данным источника Telegram-канала «Раньше всех. Ну почти» Карих, по предварительной информации, во время ДТП получил только ушиб грудной клетки.

Информацию о том, что его состояние не является тяжелым и что он отделался только ушибом, ранее в разговоре с ТАСС подтвердил источник в областных органах власти.

«Он [Карих] сначала отказался от госпитализации, насколько известно, у него ушиб грудной клетки. Но дети настояли на госпитализации, его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — рассказал собеседник.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах сообщил СМИ, что состояние мэра иркутского Тулуна тяжелое.

«Автомобиль Кариха врезался в грузовик на трассе в Черемховском районе. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В результате ДТП погибла его жена», — рассказал агентству правоохранитель.

Факт аварии подтвердила ТАСС вице-мэр города Елена Абрамова

«Пока официальных сведений никаких. ДТП. Все, что написано, примерно так и есть», — рассказала она.

Чиновница отметила, что, согласно уставу города, если по каким-либо причинам непосредственный глава города отсутствует, его обязанности исполняет вице-мэр.

«Я думаю, что Юрий Владимирович сильный человек и вернется после определенных процедур на свое рабочее место», — добавила она.

Тем временем этим делом уже занялся Следственный комитет , начав доследственную проверку. Кроме того, следователи выложили в сеть видео с места происшествия. Видно, как серая легковушка, практически полностью разбитая спереди (по большей части с правой стороны), стоит на трассе. Со стороны пассажирской двери на асфальте видна алая лужа крови. Примерно в метрах двух заметен грузовик, задняя часть которого примята. Удар был такой силы, что автомобиль мэра развернуло почти на 90 градусов.

52-летний Юрий Карих руководит Тулуном с 2010 года. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок. Мужчина баллотировался как самовыдвиженец, за него проголосовали 43% избирателей. В этом году Тулун пострадал практически больше всего из-за наводнений, которые происходили там дважды.

В результате паводков были подтоплены почти 11 тыс. жилых домов и пострадали более 45 тысяч человек. Местные власти пострадавших населенных пунктов Приангарья до сих пор разбираются с последствиями стихии.