Микроавтобус попал в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье выросло до шести

Шесть человек, в том числе один ребёнок погибли при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.

Ранее ГУ МЧС по области сообщал, что в ДТП в районе поселка Чистый погибли пять человек, трое пострадали. Также сообщалось, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.

"Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна "Хендай" с фурой шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", — сообщает оренбургская полиция.

По данным ведомства, ДТП произошло на 15-м километре автодороги "Оренбург-Акбулак".