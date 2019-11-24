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ДТП

Число погибших в ДТП с микроавтобусом в Оренбуржье выросло до шести 

РИА Новости + ещё 21 1 час назад
Микроавтобус попал в ДТП в Оренбуржье, есть погибшие
Фото: РИА Новости
Шесть человек, в том числе один ребёнок погибли при столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Оренбургской области, сообщили в МВД по региону.
Ранее ГУ МЧС по области сообщал, что в ДТП в районе поселка Чистый погибли пять человек, трое пострадали. Также сообщалось, что жертвами аварии стали граждане Узбекистана и Таджикистана.
"Предварительно установлено, что в результате столкновения минивэна "Хендай" с фурой шестеро человек погибли, в том числе 6-летний ребенок, двое госпитализированы в лечебное учреждение в тяжелом состоянии", — сообщает оренбургская полиция.
По данным ведомства, ДТП произошло на 15-м километре автодороги "Оренбург-Акбулак".
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Теги:
ДТП , МЧС
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