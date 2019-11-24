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Три человека погибли аварии с нефтевозом в Самарской области 

RT на русском + ещё 2 3 часа назад
Три человека погибли аварии с нефтевозом под Самарой
Фото: РИА Новости
В Самарской области внедорожник врезался в нефтевоз, в результате аварии погибли три человека, сообщили в региональном управлении МВД.
«В результате водитель нефтевоза, а также водитель и пассажир Kia Sportage погибли на месте ДТП», — цитирует сообщение ведомства Интерфакс.
По предварительным данным, внедорожник выехал на встречную полосу, врезался в нефтевоз Scania, который в свою очередь съехал в кювет, опрокинулся на бок и загорелся.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД.
Ранее в Оренбургской области столкнулись микроавтобус и грузовик. По последним данным, погибли шесть человек.
В августе URA.RU сообщало, что в результате столкновения трамвая и автобуса в Перми пострадали пять человек.
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Теги:
ДТП , Kia Sportage , Kia , ГИБДД , МВД , Интерфакс
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