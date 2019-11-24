Мэр Тулуна назвал причину ДТП, в котором погибла его жена

Мэр Тулуна Юрий Карих объяснил, как произошла авария, в которой погибла его супруга. По словам градоначальника, он мог уснуть за рулём.

Наверно, уснул, — приводит его слова телеграм-канал «112».

ДТП произошло 23 ноября на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Глава Тулуна врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Жена мэра погибла, а самого градоначальника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Недавно видео смертельной аварии попало в Сеть.

Ранее News.ru писал, что Юрий Карих уехал из клиники, куда был доставлен сразу после ДТП. Он был тщательно обследован медиками. Подозрения на инфаркт не подтвердились, и его отпустили домой.