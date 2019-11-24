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Мэр Тулуна назвал причину ДТП, в котором погибла его жена 

News.ru 1 час назад
Мэр Тулуна назвал причину ДТП, в котором погибла его жена
Фото: Нетипичный Красноярск/vk.com
Мэр Тулуна Юрий Карих объяснил, как произошла авария, в которой погибла его супруга. По словам градоначальника, он мог уснуть за рулём.
Наверно, уснул, — приводит его слова телеграм-канал «112».
ДТП произошло 23 ноября на трассе в Черемховском районе Иркутской области. Глава Тулуна врезался в стоящий на обочине КамАЗ. Жена мэра погибла, а самого градоначальника госпитализировали с подозрением на инфаркт. Недавно видео смертельной аварии попало в Сеть.
Мэр Тулуна покинул больницу после ДТП
Ранее News.ru писал, что Юрий Карих уехал из клиники, куда был доставлен сразу после ДТП. Он был тщательно обследован медиками. Подозрения на инфаркт не подтвердились, и его отпустили домой.
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Теги:
ДТП
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