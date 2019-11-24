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Автоновости

Военные на танке Т-80 вытащили вылетевший с трассы автобус в Приамурье 

Газета.Ru 7 часов назад
В Приамурье вытащили автобус с помощью танка
Фото: РИА Новости
В Амурской области вылетевший с трассы автобус удалось вытащить с помощью танка Т-80. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы Восточного военного округа полковника Александра Гордеева.
Поясняется, что пассажирский автобус попал в ДТП, в результате чего заблокировал въезд в поселок Белогорье под Благовещенском.
По словам Гордеева, военнослужащие училища с помощью танка Т-80БВ и специального армейского тягача на базе автомобиля "Камаз" вытянули автобус из кювета.
Он добавил, что тяжелую военную технику привлекли после того, как гражданская техника не справилась с задачей из-за гололеда.
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Теги:
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