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Жительницу Вышнего Волочка переехал собственный автомобиль 

News.ru 1 час назад
Россиянку переехал собственный автомобиль
Фото: ТАСС
Жительница Вышнего Волочка Тверской области попала под колёса собственного авто на парковке возле магазина.
Как сообщает региональный портал Tvernews со ссылкой на УГИБДД по Тверской области, 64-летняя пострадавшая приехала в магазин на улице Сиверсова на автомобиле Ford Transit. Женщина при этом была пассажиркой, а машину вёл кто-то из её близких.
Пострадавшая вышла из магазина раньше водителя и села в авто. По неустановленным пока причинам машина покатилась назад. Пассажирка вышла из салона и попыталась остановить автомобиль, но в процессе упала. Ford переехал ей ногу.
В августе, как передавал News.ru, 28 водителей трамваев в Твери были уволены в один день. В администрации объяснили меру оптимизацией расходов бюджета.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Ford Transit , ГИБДД , Ford
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