Россиянку переехал собственный автомобиль

Жительница Вышнего Волочка Тверской области попала под колёса собственного авто на парковке возле магазина.
Как сообщает региональный портал Tvernews со ссылкой на УГИБДД по Тверской области, 64-летняя пострадавшая приехала в магазин на улице Сиверсова на автомобиле Ford Transit. Женщина при этом была пассажиркой, а машину вёл кто-то из её близких.
Пострадавшая вышла из магазина раньше водителя и села в авто. По неустановленным пока причинам машина покатилась назад. Пассажирка вышла из салона и попыталась остановить автомобиль, но в процессе упала. Ford переехал ей ногу.
В августе, как передавал News.ru, 28 водителей трамваев в Твери были уволены в один день. В администрации объяснили меру оптимизацией расходов бюджета.