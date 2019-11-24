Детский омбудсмен Украины попал в серьезное ДТП 

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в воскресенье украинские СМИ, передает ТАСС.
Источники сообщили, что Кулеба ехал с двумя сыновьями. Старший — Тимофей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, о состоянии младшего — Елисея, не сообщается.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в результате аварии оба водителя и два пассажира, среди которых один ребенок, получили телесные повреждения, и их госпитализировали.
Кулеба занимал должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года при пятом президенте страны Петре Порошенко. Действующий президент страны Владимир Зеленский 1 июня вновь назначил Кулебу на эту должность.