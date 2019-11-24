Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Россиянку переехал собственный автомобиль
Россиянку переехал собственный автомобиль
ДТП
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
ДТП
Маск похвалился заказами на электропикап Сybertruck
Маск похвалился заказами на электропикап Сybertruck
Автоновости
Названа причина смертельного ДТП под Оренбургом
Названа причина смертельного ДТП под Оренбургом
ДТП

Детский омбудсмен Украины попал в серьезное ДТП 

BFM.RU + ещё 18 2 часа назад
Детский омбудсмен Украины попал в серьезное ДТП
Фото: РИА Новости
Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в воскресенье украинские СМИ, передает ТАСС.
Источники сообщили, что Кулеба ехал с двумя сыновьями. Старший — Тимофей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, о состоянии младшего — Елисея, не сообщается.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в результате аварии оба водителя и два пассажира, среди которых один ребенок, получили телесные повреждения, и их госпитализировали.
Кулеба занимал должность уполномоченного президента Украины по правам ребенка с 18 декабря 2014 года по 19 мая 2019 года при пятом президенте страны Петре Порошенко. Действующий президент страны Владимир Зеленский 1 июня вновь назначил Кулебу на эту должность.
Видео дня. Путин назвал чушью новые правила медосмотра для водителей
BFM.RU: последние новости
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек Мэр Тулуна не стал оставаться в больнице после ДТП Мэр Тулуна не стал оставаться в больнице после ДТП Депутата «Единой России» лишили прав на полтора года Депутата «Единой России» лишили прав на полтора года 
Теги:
ДТП , Антон Геращенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Николай Кулеба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку переехал собственный автомобиль
Россиянку переехал собственный автомобиль
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе
Десятки машин утонули в Таганрогском заливе 1
Маск похвалился заказами на электропикап Сybertruck
Маск похвалился заказами на электропикап Сybertruck 2
Названа причина смертельного ДТП под Оренбургом
Названа причина смертельного ДТП под Оренбургом 1
Мэр Тулуна назвал причину ДТП, в котором погибла его жена
Мэр Тулуна назвал причину ДТП, в котором погибла его жена 35
Видео
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Дорога поглотила легковушку на глазах
00:28
Дорога поглотила легковушку на глазах
ДТП
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
02:58
Пьющие и безграмотные: почему в России гибнут в ДТП
ДТП Бортжурнал
В России нашли дорогу со столбами посередине
00:50
В России нашли дорогу со столбами посередине
Автоновости Другое
Шимко высказался об освобождении Алисовой
02:31
Шимко высказался об освобождении Алисовой
ДТП
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
00:57
Водитель упавшего в Фонтанку авто раскрыл подробности ЧП
ДТП
Новая «добыча» «моста глупости»
01:14
Новая «добыча» «моста глупости»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение