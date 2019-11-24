Детский омбудсмен Украины попал в серьезное ДТП

Уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП, состояние его здоровья оценивается как тяжелое. Об этом сообщили в воскресенье украинские СМИ, передает ТАСС.

Источники сообщили, что Кулеба ехал с двумя сыновьями. Старший — Тимофей находится в очень тяжелом состоянии в реанимации, о состоянии младшего — Елисея, не сообщается.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что в результате аварии оба водителя и два пассажира, среди которых один ребенок, получили телесные повреждения, и их госпитализировали.