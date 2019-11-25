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Автоновости

Момент ДТП с участием украинского омбудсмена попал на видео 

РИА Новости + ещё 21 16 минут назад
Момент ДТП с участием омбудсмена Кулебы попал на видео
Фото: РИА Новости
Момент ДТП с участием украинского детского омбудсмена Дмитрия Кулебы попал на видео, ролик опубликован на YouTube-канале Авто Информатор.
Кулеба попал в ДТП в поселке Чабаны в Киевской области. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подтвердил, что за рулем автомобиля был уполномоченный президента, вместе с ним ехали его дети.
На опубликованных кадрах видно, Toyota с чиновником выезжает на перекресток на запрещающий сигнал светофора и сталкивается с микроавтобусом. В результате ДТП пострадали четыре человека: оба водителя, а также 19-летний и 10-летний пассажиры Toyota, которые получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения.
Кулеба был уволен с поста детского омбудсмена бывшим главой государства Петром Порошенко в мае, а затем вновь назначен на должность 1 июня, соответствующий указ подписал новый президент Владимир Зеленский.
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Теги:
ДТП , Toyota , Антон Геращенко , Петр Порошенко , Владимир Зеленский
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