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Пять человек погибли в ДТП в Амурской области 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Пять человек погибли в ДТП в Амурской области
Фото: ТАСС
Пять человек погибли и двое пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе Белогорск — Благовещенск в Амурской области. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе администрации Белогорского района.
"Сообщение о ДТП поступило в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района в 11:23 (05:23 мск). По предварительным данным, столкновение автомобилей Toyota Prado и Toyota Carina произошло на 32-м километре трассы Белогорск — Благовещенск. В результате пострадали двое мужчин из Благовещенска, погибли пять жителей Белогорска", — сказали в пресс-службе.
На месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты выясняют обстоятельства аварии.
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Теги:
ДТП , Toyota Carina , Toyota
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