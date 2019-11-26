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Бортжурнал

Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Тамбове 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 12 1 час назад
Автомобиль въехал в толпу пешеходов в Тамбове
Фото: РИА Новости
В Тамбове при столкновении трех автомобилей, одна из машин вылетела на тротуар и врезалась в ожидавших сигнала светофора пешеходов, сообщил источник в экстренных службах.
В результате ДТП погибла женщина, еще пять человек получили травмы и были доставлены в больницу.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД , Интерфакс
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