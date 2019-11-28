Назван виновный в ДТП с россиянами в Доминикане

Компания-владелец автобуса с россиянами, попавшего в ДТП в Доминикане, заявила, что авария произошла по вине водителя грузовика. Об этом сообщает Listin Diario.

В компании Monumental заявили, что автобус был исправен, а его водитель регулярно проходил медосмотры и курсы повышения квалификации.

«Грузовик двигался беспорядочно, перемещаясь из одной полосы в другую», — рассказали в компании.

По версии Monumental, водитель автобуса дождался, пока грузовик «стабилизируется» на одной стороне дороге, попытался объехать его, но получил удар по задним колесам с правой стороны.

Как сообщал «Рамблер», авария произошла неподалеку от города Игуэй. Автобус, в котором находились 39 туристов из России, гид и водитель, направлялся в аэропорт Ла Романа. На съезде с шоссе он столкнулся с грузовиком. По последним данным, в больницы попали 27 человек, в том числе трое детей. Шестеро туристов остаются в тяжелом состоянии. Тринадцать пострадавших уже вернулись или ожидают вылета в Россию.

Туроператор Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие, назвал причиной ДТП резкий маневр грузовика перед автобусом.