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Посольство: никто из россиян при аварии в Доминикане не погиб 

RT на русском 2 часа назад
В автобусе, который попал в аварию в Доминикане, по предварительным данным, находились 35 россиян. Никто из них не погиб, но некоторые получили разные травмы. В настоящее время пострадавших госпитализируют, остальных размещают в гостиницах, сообщили в российском посольстве в республике.
«По информации отделения посольства в Пунта-Кане, Доминиканская республика, автобус с 35 российскими туристами, следующий в аэропорт, попал в аварию. Погибших среди наших граждан нет, однако есть несколько человек с травмами разной степени тяжести», — рассказали РИА Новости в дипломатическом ведомстве.
Там отметили, что этим вопросом занимается руководитель отделения посольства в Пунта-Кане Михаил Евдокимов.
Ранее в Доминиканской республике пассажирский автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком и перевернулся.
RT на русском: последние новости
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Теги:
ДТП , Видео , Михаил Евдокимов , РИА Новости
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