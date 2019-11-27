«Анекс Тур» уточнил данные о трагедии в Доминикане

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ДТП

Как минимум 27 россиян госпитализированы после ДТП в Доминикане 

Газета.Ru + ещё 42 3 часа назад
В туристическом агентстве "Анекс тур" заявили, что по меньшей мере 27 россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминиканской Республике, находятся в настоящее время в медицинских учреждениях страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя турагентства, Валерию Ферафонтову.
ЧП в Доминикане: россиянка лишилась обеих рук
По ее словам, пострадавшие находятся в сознании, и о их критическом состоянии речи не идет.
Ферафонтова также отметила, что в агентстве пока не могут подтвердить появившуюся в ряде СМИ информацию об ампутации обеих рук одной из пострадавших россиянок, так как официальной информации от врачей по этой ситуации не поступало.
ДТП с участием автобуса, в котором находилось 39 россиян, произошло во вторник, 26 ноября, неподалеку от города Игуэй. Автобус с туристами направлялся в аэропорт. Он перевернулся, пытаясь избежать столкновения с грузовиком. По словам руководителя отделения посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана Михаила Евдокимова, одной из пострадавших россиянок ампутировали обе руки, в автобусе также находились дети.
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Теги:
ДТП , Видео
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