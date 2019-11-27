В Астраханской области столкнулись электричка и автобус

В Астраханской области столкнулись электричка и автобус, пострадали по меньшей мере десять человек, сообщили в МВД.

«Произошло столкновение электрички и автобуса «Киа» в Красноярском районе. Предварительно, пострадали 10 человек», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

В настоящее время пострадавших извлекают из автобуса, информация об их состоянии и точном количестве уточняется.

В середине сентября в Алма-Атинской области Казахстана произошло столкновение поезда с автобусом, в результате чего погиб водитель автобуса и были госпитализированы трое пассажиров автобуса, включая двоих детей.

Также URA.RU сообщало, что в Челябинской области произошло ДТП с автобусом, погиб один человек, ещё пятеро пострадали.