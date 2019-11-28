Каршеринг протаранил машину теннисистки в Москве

В столице водитель арендованного Mercedes CLA 200 устроил гонки с автоинспекторами , в результате врезался в машину теннисистки, сообщает «Комсомольская правда». Виновник ДТП задержан. Оказалось, что он оформил авто через чужой аккаунт.

Инцидент произошёл в минувшие выходные на 15 километре Рублево-Успенского шоссе. Автоинспекторы попытались остановить подозрительную иномарку, однако водитель вместо того, чтобы нажать на тормоз, увеличил скорость. Полицейские бросились за нарушителем в погоню. Через 5 километров Mercedes потерял управление и врезался в Volvo , за рулем которого сидела 21-летняя теннисистка Екатерина Алай.

«Девушка — водитель автомобиля Вольво не пострадала. Автомобиль каршеринга получил серьёзные повреждения и не подлежит восстановлению. В салоне автомобиля Мерседес было обнаружено устройство для курения наркотических веществ», — приводит издание слова источника в правоохранительных органах.

После ДТП из авто каршеринга выскочили несколько молодых людей и бросились врассыпную. водителя иномарки удалось задержать. Им оказался 19-летний парень по имени Даниил. Впоследствии полицейские выяснили, что парень взял авто в аренду через чужой аккаунт, что приравнивается к угону.