Новые правила стоянки заработают в Москве

В Москве на следующей неделе начнут штрафовать за стоянку на красно-белой разметке, предназначенной для стоянки автомобилей экстренных служб, сообщили СМИ.

Как передает РЕН ТВ, на востоке Москвы также заработал проект по доступу автомобилей экстренных служб во все дворы со шлагбаумами. Он позволяет с помощью приложения открывать проезд во дворы через специальную программу.

Кроме того, по примеру Воронежской области, при помощи инновационной разметки, которая заранее предупреждает водителя о повороте, планируется снизить аварийность по всей стране.