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Новые правила стоянки заработают в Москве 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Новые правила стоянки заработают в Москве
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Москве на следующей неделе начнут штрафовать за стоянку на красно-белой разметке, предназначенной для стоянки автомобилей экстренных служб, сообщили СМИ.
Как передает РЕН ТВ, на востоке Москвы также заработал проект по доступу автомобилей экстренных служб во все дворы со шлагбаумами. Он позволяет с помощью приложения открывать проезд во дворы через специальную программу.
Кроме того, по примеру Воронежской области, при помощи инновационной разметки, которая заранее предупреждает водителя о повороте, планируется снизить аварийность по всей стране.
Напомним, в июле глава проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский сообщил, что в России собираются пересмотреть стандартный размер парковочных мест для легковых автомобилей, сократив его на 0,5 метра в ширину и на 0,3 метра в длину.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Александр Шумский
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