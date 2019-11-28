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Попавший в ДТП мэр Тулуна приступит к работе в понедельник 

РИА Новости + ещё 4 5 часов назад
Названы сроки возвращения попавшего в ДТП мэра Тулуна
Фото: Газета.ру
Мэр Тулуна Иркутской области Юрий Карих, попавший 23 ноября в автомобильную аварию, приступит к работе в понедельник, сообщил РИА Новости руководитель аппарата администрации города.
Вечером в субботу Карих за рулем автомобиля столкнулся со стоящим на обочине грузовиком. В ДТП погибла его жена. Сам мэр от госпитализации отказался. По факту аварии СК проводит доследственную проверку. Ларису Карих похоронили 26 ноября.
"Юрий Владимирович до конца текущей недели в отпуске. 29 и 30 ноября в Тулуне будут проходить открытые встречи жителей, получивших сертификаты после наводнения, с застройщиками новых домов. Он не будет присутствовать. К своим должностным обязанностям приступит в ближайший понедельник", — сказал собеседник агентства.
Сейчас обязанности мэра исполняет первый заместитель главы администрации Елена Абрамова.
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Теги:
ДТП , Елена Абрамова , РИА Новости
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