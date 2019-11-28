Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Subaru Forester защитили от воды и грязи
Subaru Forester защитили от воды и грязи
Автоновости
На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы
На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы
Автоновости
Автобус со школьниками попал в ДТП в Аргентине
Автобус со школьниками попал в ДТП в Аргентине
ДТП
УАЗ оснастит "автоматом" еще одну модель
УАЗ оснастит "автоматом" еще одну модель
Автоновости

Четыре человека погибли в аварии в Дагестане 

ТАСС + ещё 5 4 часа назад
В Дагестане в ДТП погибли четыре человека
Фото: РИА Новости
Четверо погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального МВД.
"Сегодня на автодороге Талги — Буйнакск столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и "Митцубиси Лансер". В результате ДТП, по предварительным данным, погибли четверо, еще двое получили травмы", — сказал представитель пресс-службы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
Видео дня. Обычную трассу превратили во взлетную полосу
ТАСС: последние новости
Туроператор рассказал о причине ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане Туроператор рассказал о причине ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане В госпиталях Доминиканы после ДТП с автобусом остается 21 россиянин В госпиталях Доминиканы после ДТП с автобусом остается 21 россиянин В ЕАО бревно с лесовоза попало в пассажирский автобус В ЕАО бревно с лесовоза попало в пассажирский автобус 
Теги:
ДТП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Subaru Forester защитили от воды и грязи
Subaru Forester защитили от воды и грязи
На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы
На новых участках трассы М11 ввели ночные тарифы
Автобус со школьниками попал в ДТП в Аргентине
Автобус со школьниками попал в ДТП в Аргентине
УАЗ оснастит «автоматом» еще одну модель
УАЗ оснастит «автоматом» еще одну модель
В пьяном виновнике аварии узнали мэра российского города
В пьяном виновнике аварии узнали мэра российского города 1
Видео
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Грузовикам запретят МКАД
00:29
Грузовикам запретят МКАД
Автоновости
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Россия победила одну из двух своих бед
06:44
Россия победила одну из двух своих бед
Автоновости Другое
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
02:42
Народные умельцы сделали полный привод для «Жигулей»
Автоновости
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
00:29
Lamborghini показала вживую гиперкар для видеоигры
Автоновости
«Анекс Тур» уточнил данные о трагедии в Доминикане
01:58
«Анекс Тур» уточнил данные о трагедии в Доминикане
ДТП
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
03:35
«Роковая случайность»: водитель зарезал пешехода
ДТП
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
00:29
Блогерша попала в аварию и сняла ее на видео
ДТП
Виновного в ДТП депутата лишили прав
00:24
Виновного в ДТП депутата лишили прав
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение