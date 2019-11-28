В Дагестане в ДТП погибли четыре человека

Четыре человека погибли в аварии в Дагестане

Четверо погибли, еще двое пострадали, по предварительным данным, в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Буйнакском районе Дагестана. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального МВД.

"Сегодня на автодороге Талги — Буйнакск столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и "Митцубиси Лансер". В результате ДТП, по предварительным данным, погибли четверо, еще двое получили травмы", — сказал представитель пресс-службы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.