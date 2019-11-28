В пьяном виновнике аварии узнали мэра российского города

Участником пьяной аварии под Ростовом-на-Дону оказался председатель городской Думы Донецка и мэр этого города Юрий Тарасенко . Видео с места инцидента опубликовано в паблике издания Rostov.ru во «ВКонтакте»

Чиновника опознали очевидцы ДТП, произошедшего в ночь на четверг, 28 ноября. Тарасенко столкнулся с автомобилем местного предпринимателя. По словам мужчины, после этого мэр протащил его на капоте около 30 метров. На записи бизнесмен возмущенно разговаривает с мэром, который отрицает, что был за рулем машины и пил. Якобы он шел пешком ночью с работы и никого не сбивал.