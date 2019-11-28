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Автобус со школьниками попал в ДТП в Аргентине 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Автобус со школьниками попал в ДТП в Аргентине
Фото: PabloPeyre/twitter.com
Два человека погибли в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего школьников, произошедшего в Аргентине.
По данным издания Clarin, автобус со школьниками направлялся на экскурсию в океанариум города Сан-Клементе-дель-Тую на северо-востоке Аргентины. По неназванным причинам он перевернулся. В транспортном средстве находились 43 ребёнка в возрасте 11-13 лет и восемь взрослых.
В результате два человека погибли, ещё 10 пострадали. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
Причины ДТП устанавливаются.
Ранее News.ru писал, что на МКАД опрокинулась фура с мёдом.
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Теги:
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