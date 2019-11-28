Автобус со школьниками попал в ДТП в Аргентине

Два человека погибли в результате ДТП с участием автобуса, перевозившего школьников, произошедшего в Аргентине.

По данным издания Clarin, автобус со школьниками направлялся на экскурсию в океанариум города Сан-Клементе-дель-Тую на северо-востоке Аргентины. По неназванным причинам он перевернулся. В транспортном средстве находились 43 ребёнка в возрасте 11-13 лет и восемь взрослых.

В результате два человека погибли, ещё 10 пострадали. Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Причины ДТП устанавливаются.

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