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В России зафиксировали снижение числа жертв ДТП 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
В России зафиксировали снижение числа жертв ДТП
Фото: РИА Новости
В России наблюдается снижение количества автомобильных аварий, а также раненых и погибших в ДТП, сообщил заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олег Понарьин. Его слова приводит «Интерфакс».
По словам Понарьина, число жертв ДТП снизилось до 9,3 процента. Он отметил, что это «неплохой результат по сравнению с темпами снижения [числа жертв] прошлого года».
В августе стало известно, что в России количество смертей в ДТП за последние пять лет снизилось почти на треть (32,5 процента). Если в 2014 году в ДТП погибли 26 963 человека, то в 2018-м это число сократилось до 18 214 человек. Снижение данного показателя наблюдается в 83 из 85 субъектов.
В сокращении смертности лидируют Москва и Московская область: исследователи отмечают, что количество ДТП со смертельным исходом в регионе уменьшилось почти наполовину за последние пять лет. Так, число смертей на дорогах сократилось на 753 в столице и на 423 в области. На третьем месте — Ростовская область, где количество погибших в ДТП сократилось на 338 человек в год.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , Интерфакс
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