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Количество погибших в ДТП россиян снизилось на 9,3% 

News.ru 2 часа назад
Количество погибших в ДТП россиян снизилось
Фото: АГН «Москва»
Число погибших жителей России в автомобильных авариях снизилось на 9,3%. Таких показателей удалось добиться благодаря реализации программы национального проекта по безопасности дорожного движения.
По нашей статистике, на сегодняшний момент наблюдается как снижение количества самих ДТП, количества раненых, так и количества погибших, — цитирует «Интерфакс» замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олега Понарьина.
При этом количество раненных в результате ДТП сократилось на 2–5%.
Ранее эксперты назвали регионы с самой низкой смертностью в ДТП. Москва возглавила этот список, сообщал News.ru.
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Теги:
ДТП , ГИБДД , Интерфакс
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