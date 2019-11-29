Количество погибших в ДТП россиян снизилось на 9,3%

Число погибших жителей России в автомобильных авариях снизилось на 9,3%. Таких показателей удалось добиться благодаря реализации программы национального проекта по безопасности дорожного движения.

По нашей статистике, на сегодняшний момент наблюдается как снижение количества самих ДТП, количества раненых, так и количества погибших, — цитирует «Интерфакс» замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Олега Понарьина.

При этом количество раненных в результате ДТП сократилось на 2–5%.

Ранее эксперты назвали регионы с самой низкой смертностью в ДТП. Москва возглавила этот список, сообщал News.ru.