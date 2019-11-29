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Почти все пострадавшие в Доминикане вернутся в Россию через неделю 

РИА Новости + ещё 10 3 часа назад
Почти все пострадавшие в Доминикане вернутся в Россию через неделю
Фото: Москва24
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Все попавшие в ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину примерно через неделю, сказал в эфире телеканала «Россия 24» Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства России в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.
"Как мне заявили туроператоры и медики, все больные будут приблизительно через неделю отправлены в Москву, за исключением только двух больных", — сказал он.
По его словам, сегодня будут оперировать одного из двух пострадавших, получивших самые серьёзные травмы — россиянку с травмой позвоночника. Три человека готовятся в пятницу выписаться из больницы.
Дипломат также рассказал, что некоторые туристы лишились документов — их паспорта утрачены или непригодны после аварии, поэтому им выдали свидетельства о возвращении.
Как сообщили РИА Новости в организовавшем поездку на Карибы туроператоре Anex Tour, в больницах остается 21 россиянин. Девять из них проходят лечение в интенсивной терапии, к ним вылетают родственники из России, им предоставят питание и проживание.
По данным туроператора, в субботу планируют улететь в Россию восемь человек, остальные уедут в воскресенье и позднее.
ДТП с туристами
Во вторник ехавший в аэропорт в Доминикане автобус с россиянами столкнулся с грузовиком, выскочившим перед ним на дорогу, и опрокинулся. В момент столкновения в салоне находились 39 туристов, два гида и водитель автобуса.
Погибших нет. Семеро улетели домой в тот же день.
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Теги:
ДТП , Михаил Евдокимов , РИА Новости
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