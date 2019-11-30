Пострадавшие в Доминикане россияне вылетели на родину

Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели на родину

Восемь туристов из России, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане, вылетели домой в пятницу, 29 ноября.

«Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17.15 по местному времени», — цитирует РИА Новости представителя туроператора Anex Tours Валерию Ферафонтову.

Уточняется, что в палатах интенсивной терапии по-прежнему находятся девять пострадавших.

Ранее стало известно, что в больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 19 россиян.

6 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.