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Восемь пострадавших в Доминикане россиян вылетели на родину 

RT на русском + ещё 23 2 часа назад
Пострадавшие в Доминикане россияне вылетели на родину
Фото: © DiarioLibre Twitter
Восемь туристов из России, пострадавших в ДТП с автобусом в Доминикане, вылетели домой в пятницу, 29 ноября.
«Восемь человек вылетели сегодня в Россию в 17.15 по местному времени», — цитирует РИА Новости представителя туроператора Anex Tours Валерию Ферафонтову.
Уточняется, что в палатах интенсивной терапии по-прежнему находятся девять пострадавших.
Ранее стало известно, что в больницах Доминиканы после ДТП с автобусом остаются 19 россиян.
6 ноября туристический автобус столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель.
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Теги:
ДТП , РИА Новости
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