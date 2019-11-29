Пострадавшие в аварии с автобусом в Доминикане идут на поправку

Родственники девяти российских туристов, которые после столкновения их автобуса с грузовиком находятся в интенсивной терапии, сегодня вылетят в Доминикану. На месте их обеспечат жильем и питанием. Всего же на сегодняшний день в больнице остается 25 россиян. Об их состоянии нам сообщили в российском посольстве в Доминикане.

«Состояние больных, в общем, неплохое. В настоящее время осталось 25 человек в больнице. Постепенно наши туристы, пострадавшие в этом ДТП, уезжают на родину. Мы надеемся, что в течение недели также будут отправлены практически все. Останутся дома только тяжело пострадавшие, это два человека. скорее всего, им придется где-то недели два-три пробыть здесь, в Доминиканской Республике», — рассказал руководитель отделения посольства РФ в Доминиканской Республике Михаил Евдокимов

После аварии документы пострадавших были потеряны, или сильно повреждены. Поэтому им выдали свидетельства о возвращении.

Напомним, страшная авария произошла в минувшую среду. Перед автобусом, который вез 39 российских туристов аэропорт, резко выскочил грузовик. Водитель попытался избежать столкновения, но врезался в фуру. После автобус перевернулся. Пострадали 27 россиян, в том числе трое детей.