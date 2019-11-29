Под Псковом автобус с детьми вылетел в кювет

В Псковской области пассажирский автобус попал в ДТП на трассе Новоржев — Иваньково. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и опрокинулась. В салоне находилось 10 пассажиров, из них семеро — дети. По данным полиции, были госпитализированы четверо детей и одна женщина. Следственный комитет начал проверку по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

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