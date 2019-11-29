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В ДТП в Татарстане пострадали 10 человек 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
В ДТП в Татарстане пострадали 10 человек
Фото: РИА Новости
Десять человек получили травмы в результате ДТП в Татарстане, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе мэрии Нижнекамска.
"В больницу доставлены 10 человек, пострадавших в ДТП. Один пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние остальных относительно удовлетворительное", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что все пострадавшие находятся в сознании и проходят комплекс обследований, после чего будет решаться вопрос о госпитализации.
По предварительной информации, речь идет о вахтовом автобусе, который ехал из промзоны в город. Подробности ДТП выясняются, все экстренные службы сейчас работают на месте ЧП.
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Теги:
ДТП , ИТАР-ТАСС
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