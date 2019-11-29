В Тольятти 7 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Тольятти семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Семь человек пострадали в результате столкновения маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля в городе Тольятти Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По данным ведомства, сообщение об аварии поступило в пятницу в 16.26 (15.26 мск). На перекрестке улиц Кунеевской и Диагональной в Комсомольском районе города столкнулись маршрутный микроавтобус и легковой автомобиль. "В результате ДТП пострадали семь человек, из них один ребенок (девочка 2016 года рождения), госпитализированы в ГБУ "Тольяттинская городская клиническая больница №2", — говорится в сообщении.

Видео дня. Важные новости о ценах на автомобили