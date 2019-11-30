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В Башкирии автомобиль сбил школьницу на тротуаре 

ТАСС + ещё 4 52 минуты назад
В Башкирии автомобиль сбил школьницу на тротуаре
Фото: ИА «Сусанин»
Автомобиль сбил 9-летнюю школьницу на тротуаре в городе Кумертау в Башкирии. Об этом сообщили в субботу в Управлении ГИБДД по республике.
"По предварительным данным, 47-летний местный житель за рулем Lexus LX 570 выехал на тротуар и совершил наезд на 9-летнюю девочку. В результате аварии третьеклассница с травмами госпитализирована", — сказали в ведомстве.
Авария произошла в субботу вечером на улице Вокзальной в Кумертау. Девочка шла в попутном автомобилю направлении вместе с сестрой.
Подробности ДТП уточняются.
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Теги:
ДТП , Lexus , Lexus LX
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