В Башкирии автомобиль сбил школьницу на тротуаре

Автомобиль сбил 9-летнюю школьницу на тротуаре в городе Кумертау в Башкирии. Об этом сообщили в субботу в Управлении ГИБДД по республике.

"По предварительным данным, 47-летний местный житель за рулем Lexus LX 570 выехал на тротуар и совершил наезд на 9-летнюю девочку. В результате аварии третьеклассница с травмами госпитализирована", — сказали в ведомстве.

Авария произошла в субботу вечером на улице Вокзальной в Кумертау. Девочка шла в попутном автомобилю направлении вместе с сестрой.

Подробности ДТП уточняются.