Оценено состояние пострадавших в ДТП под Красноярском

Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП под Красноярском

В региональном Минздраве сообщили, что в результате ДТП с участием легковых автомобилей в Уярском районе Красноярского края госпитализированы четыре человека, один из них находится в тяжёлом состоянии.

«Госпитализированы трое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших прооперирован и сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое. Трое других пострадавших получили травмы лёгкой и средней тяжести, но их также решено оставить в стационаре под наблюдением медиков», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Ранее в региональном МВД заявили, что в результате столкновения легковых автомобилей Honda Nissan под Красноярском погибли три человека.

Кроме того, в Красноярском крае произошло ещё одно ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ЧП погибли пять человек.