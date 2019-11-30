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Врачи оценили состояние пострадавших в ДТП под Красноярском 

RT на русском + ещё 1 3 часа назад
Оценено состояние пострадавших в ДТП под Красноярском
Фото: РИА Новости
В региональном Минздраве сообщили, что в результате ДТП с участием легковых автомобилей в Уярском районе Красноярского края госпитализированы четыре человека, один из них находится в тяжёлом состоянии.
«Госпитализированы трое мужчин и одна женщина. Один из пострадавших прооперирован и сейчас находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжёлое. Трое других пострадавших получили травмы лёгкой и средней тяжести, но их также решено оставить в стационаре под наблюдением медиков», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.
Ранее в региональном МВД заявили, что в результате столкновения легковых автомобилей Honda и Nissan под Красноярском погибли три человека.
Кроме того, в Красноярском крае произошло ещё одно ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. В результате ЧП погибли пять человек.
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Теги:
ДТП , Nissan , Honda , Минздрав РФ , МВД , ИТАР-ТАСС
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