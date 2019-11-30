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ДТП

Пермские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем 

News.ru 2 часа назад
Полицейские устроили погоню со стрельбой
Фото: РИА Новости
Водителя внедорожника в состоянии алкогольного опьянения сотрудникам Госавтоинспекции Перми удалось задержать только после того, как они открыли огонь по колёсам. Об этом сообщили в краевой полиции.
Автомобилист за рулём Toyota Land Cruiser в субботу привлёк внимание инспекторов ДПС. Они заподозрили, что мужчина пьян и потребовали остановиться, передаёт портал 59.RU. Водитель требование блюстителей порядка проигнорировал и даже протаранил машину ДПС пытаясь скрыться.
Правоохранители бросились в погоню, но пьяный водитель никак не хотел остановить внедорожник и сдаться в руки сотрудникам Госавтоинспекции. После того, как преследователи открыли стрельбу по колёсам, 36-летнего пермяка удалось задержать.
Теперь ему грозит штраф и лишение водительских прав.
Как писал News.ru, 30 ноября полиция канадского Виннипега задержала мужчину, который угнал пожарную машину и пытался задавить на ней мирных жителей в центральном парке города.
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Теги:
ДТП , Toyota , Toyota Land Cruiser , ГИБДД
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