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Трактор протаранил 6 припаркованных машин в Москве 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Трактор протаранил 6 припаркованных машин в Москве
Фото: РИА Новости
Инцидент произошел в районе Нагатинской набережной 30 ноября.
В субботу, 30 ноября, во дворе дома №10 Нагатинской набережной трактор разбил ковшом шесть припаркованных машин. Кадры последствий необычного происшествия были опубликованы в Сети.
На видео хорошо просматривается, как водитель уборочной техники начинает задевать ковшом стоящие во дворе машины и даже не пытается свернуть в другую стороны, чтобы избежать дальнейшего повреждения транспортных средств.
Информация о пострадавших пока не поступала, уточнили «Звезде» в ГИБДД Москвы.
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Теги:
ДТП , ГИБДД
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