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Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае
Фото: ТАСС
ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобиля произошло на трассе «Краснодар — Верхне-Баканская» в районе станицы Холмская Абинского района. Четверо погибли.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По её данным, столкнулись попутные легковые машины. В результате одна из них изменила траекторию движения, и в неё врезался грузовик.
Удар был такой силы, что легковушка оказалась полностью под грузовиком, — передаёт «Интерфакс-Юг» сообщение пресс-службы.
Находившиеся в ней четверо человек погибли на месте. Кузов машины был настолько деформирован, что сразу определить, кто именно, и сколько человек находились в ней было, невозможно.
Ранее News.ru писал о том, что авария произошла на федеральной трассе «Сибирь» в ночь на 30 ноября. Легковой автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком MAN.
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Теги:
ДТП , Toyota , Интерфакс
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