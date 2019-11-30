Смертельное ДТП произошло в Краснодарском крае

ДТП с участием двух легковых и одного грузового автомобиля произошло на трассе «Краснодар — Верхне-Баканская» в районе станицы Холмская Абинского района. Четверо погибли.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону. По её данным, столкнулись попутные легковые машины. В результате одна из них изменила траекторию движения, и в неё врезался грузовик.

Удар был такой силы, что легковушка оказалась полностью под грузовиком, — передаёт «Интерфакс-Юг» сообщение пресс-службы.

Находившиеся в ней четверо человек погибли на месте. Кузов машины был настолько деформирован, что сразу определить, кто именно, и сколько человек находились в ней было, невозможно.