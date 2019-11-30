Экипаж российской авиакомпании попал в жесткое ДТП

Момент жесткого ДТП с экипажем российской авиакомпании попал на видео

Экипаж авиакомпании Azur Air стал участником крупной аварии по дороге в аэропорту города Дубай (ОАЭ). Видео с места ДТП публикует РЕН ТВ в субботу, 30 ноября.

На кадрах видно, как несколько дорогих иномарок направляются в воздушную гавань. Их снимает очевидец — по-видимому, один из членов экипажа. Внезапно съемка обрывается, так как машина со свидетелем событий попадает в аварию.

Как позднее рассказали в авиакомпании, инцидент произошел 29-го числа, в пятницу.

— Такой эпизод был. К сожалению, экипаж был отстранен от рейса, был предоставлен резервный экипаж, пассажиры были отправлены к месту назначения, — заявила директор по связям с общественностью авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.

Она подчеркнула, что ЧП не повлияло на вылет рейса. Комментируя состояние пострадавших в результате происшествия, она уверила, что в результате ДТП никто не получил серьезных травм.