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Момент жесткого ДТП с экипажем российской авиакомпании попал на видео 

Вечерняя Москва + ещё 1 1 час назад
Экипаж российской авиакомпании попал в жесткое ДТП
Фото: globallookpress.com
Экипаж авиакомпании Azur Air стал участником крупной аварии по дороге в аэропорту города Дубай (ОАЭ). Видео с места ДТП публикует РЕН ТВ в субботу, 30 ноября.
На кадрах видно, как несколько дорогих иномарок направляются в воздушную гавань. Их снимает очевидец — по-видимому, один из членов экипажа. Внезапно съемка обрывается, так как машина со свидетелем событий попадает в аварию.
Как позднее рассказали в авиакомпании, инцидент произошел 29-го числа, в пятницу.
— Такой эпизод был. К сожалению, экипаж был отстранен от рейса, был предоставлен резервный экипаж, пассажиры были отправлены к месту назначения, — заявила директор по связям с общественностью авиакомпании Azur Air Анастасия Матюшина.
Она подчеркнула, что ЧП не повлияло на вылет рейса. Комментируя состояние пострадавших в результате происшествия, она уверила, что в результате ДТП никто не получил серьезных травм.
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Теги:
ДТП , Анастасия Матюшина , РЕН ТВ
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