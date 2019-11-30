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Четыре человека погибли в ДТП на Кубани 

Газета.Ru 2 часа назад
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Фото: Газета.Ru
В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли четыре человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.
На трассе "Краснодар — Верхне-Баканская" произошло столкновение легковых автомобилей Reno и Shevrolet Lanos, при этом последний изменил траекторию движения и столкнулся с грузовиком SCANIA.
В пресс-службе отметили, что Shevrolet Lanos оказался полностью под грузовиком, в результате чего все находившиеся в легковом автомобиле люди погибли.
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Теги:
ДТП , МВД , Интерфакс
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