Четыре человека погибли в ДТП на Кубани

В результате дорожно-транспортного происшествия в Краснодарском крае погибли четыре человека, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по региону.

На трассе "Краснодар — Верхне-Баканская" произошло столкновение легковых автомобилей Reno и Shevrolet Lanos, при этом последний изменил траекторию движения и столкнулся с грузовиком SCANIA.

В пресс-службе отметили, что Shevrolet Lanos оказался полностью под грузовиком, в результате чего все находившиеся в легковом автомобиле люди погибли.