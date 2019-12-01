Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным

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Судмедэксперта по делу о «пьяном мальчике» не отстранили от должности 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Подозреваемого в халатности судмедэксперта Сергея Насонова, который выявил содержание спирта в крови мальчика, сбитого насмерть автомобилем в Кировской области, до сих пор не отстранили от должности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
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В ведомстве также отметили, что никаких рекомендаций об отстранении Насонова от должности не поступало.
Ранее в отношении судмедэксперта было возбуждено уголовное дело. О его отстранении ходатайствовал СК России.
В июле 2019 года в селе Буйское Кировской области автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции, насмерть сбил шестилетнего мальчика, выехавшего на велосипеде на проселочную дорогу.
Тогда экспертиза, проведенная Насоновым, показала наличие спирта в крови погибшего ребенка. По версии следствия, образец крови мальчика мог быть испорчен из-за халатности судмедэксперта, так как хранился в ненадлежащих условиях.
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Комментарии21 
Теги:
ДТП , Видео , Сергей Насонов , СКР
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