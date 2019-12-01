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В Москве столкнулись легковушка и автобус 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Москве столкнулись легковушка и автобус
Фото: РИА Новости
Легковой автомобиль и автобус столкнулись на Байкальской улице на востоке Москвы. Как сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, водитель легковушки скрылся с места аварии, он разыскивается.
"Около 08:30 мск на улице Байкальской произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса. После столкновения водитель легковой машины скрылся, принимаются меры к его задержанию", — сказала собеседница агентства.
Как отметили в ГИБДД Москвы, пострадавших в результата аварии нет.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , ГИБДД
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