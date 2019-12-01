Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв

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Десять человек погибли в Забайкалье в результате падения в реку автобуса 

BFM.RU 1 час назад
Пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По предварительным данным семь человек тяжело пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. По информации ГИБДД, 10 человек погибли.
«В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск — Чита с моста в реку Куэнга. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи», — сказали в пресс-службе.
К вылету на место происшествия готовится вертолет регионального центра медицины катастроф. В составе бригады — хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог.
Автобус с пассажирами упал с моста в Забайкалье
В пресс-службе регионального УМВД добавили, что на место происшествия выехали сотрудники ДПС. Причины аварии устанавливаются.
«Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками», — сообщили источник в экстренных службах.
По данным экстренных служб, в автобусе находились 43 пассажира и водитель, передает РИА Новости.
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Теги:
ДТП , Видео , ГИБДД , МВД , РИА Новости
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