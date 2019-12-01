Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв

Десять человек погибли в Забайкалье в результате падения в реку автобуса

Пассажирский автобус упал с моста в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По предварительным данным семь человек тяжело пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. По информации ГИБДД, 10 человек погибли.

«В Сретенском районе произошло падение рейсового автобуса Сретенск — Чита с моста в реку Куэнга. На месте работают пять бригад скорой медицинской помощи», — сказали в пресс-службе.

К вылету на место происшествия готовится вертолет регионального центра медицины катастроф. В составе бригады — хирург, нейрохирург, два анестезиолога, травматолог.

В пресс-службе регионального УМВД добавили, что на место происшествия выехали сотрудники ДПС . Причины аварии устанавливаются.

«Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками», — сообщили источник в экстренных службах.

По данным экстренных служб, в автобусе находились 43 пассажира и водитель, передает РИА Новости.