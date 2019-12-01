Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек

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Число жертв ДТП под Читой увеличилось до 15 человек 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
В ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье погибли 15 человек, сообщили экстренные службы.
«По данным медицинских служб, погибли 15 человек», — сказал представитель экстренных служб.
Еще 18 человек пострадали, сообщают медики.
Пресс-секретарь СУ СК по Забайкальскому краю Егор Марков, между тем, сообщает, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), передает ТАСС.
«Расследование по данному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления», — сказал Марков.
Ранее сообщалось о 10 погибших.
Автобус с туристами слетел в реку с моста из-за лопнувшего колеса. В машине было 43 пассажира и водитель.
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Теги:
ДТП , Видео , Егор Марков , СКР , ИТАР-ТАСС
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