Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек

Число жертв ДТП под Читой увеличилось до 15 человек

В ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье погибли 15 человек, сообщили экстренные службы.

«По данным медицинских служб, погибли 15 человек», — сказал представитель экстренных служб.

Еще 18 человек пострадали, сообщают медики.

Пресс-секретарь СУ СК по Забайкальскому краю Егор Марков , между тем, сообщает, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»), передает ТАСС.

«Расследование по данному делу поручено следователям третьего отдела по расследованию особо важных дел. На место происшествия направлены следователи-криминалисты краевого следственного управления», — сказал Марков.

Ранее сообщалось о 10 погибших.

Автобус с туристами слетел в реку с моста из-за лопнувшего колеса. В машине было 43 пассажира и водитель.