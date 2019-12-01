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Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Читой 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 3 часа назад
Выросло число погибших в ДТП с автобусом под Читой
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Число погибших в результате ДТП в Забайкальском крае, где автобус с туристами слетел с моста на лед, выросло до 19 человек, сообщил источник.
Информацию подтверждает УМВД по Забайкальскому краю, передает ТАСС.
Автобус с туристами слетел в реку с моста под Читой в воскресенье. Причиной, по предварительным данным, является лопнувшее колесо автомобиля. Сообщалось о 15 погибших и 18 пострадавших. Всего в автобусе было 44 человека.
Причем долгое время автобус не могли перевернуть, так как он упал крышей на лед и мог провалиться. Однако спасатели с помощью автокрана все же смогли его поставить на колеса и продолжили спасательную операцию.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
В Сети также появилось видео с места аварии.
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Теги:
ДТП , МВД , ИТАР-ТАСС
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