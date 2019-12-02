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Бортжурнал

Названа сумма компенсации семьям погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье 

Lenta.ru + ещё 109 4 часа назад
Власти Сретенского района в Забайкальском крае выплатят по 60 тысяч рублей семьям погибших в ДТП с автобусом для их погребения. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы района Алексея Закурдаева, на эти цели из бюджета района будет выделено более одного миллиона рублей. «Средства на погребение мы уже рассчитали. Эту нагрузку муниципалитет возьмет на себя — погребение, приобретение гробов, доставка тел погибших из морга к месту погребения», — отметил он.
Закурдаев добавил, что из 19 погибших были опознаны тела 17. Он также рассказал, что сейчас решается вопрос о доставке к пострадавшим в больницы Читы, Шилки и Нерчинска их родственников.
Траур по погибшим в ДТП объявлен в понедельник, 2 декабря, в Сретенском районе.
Ранее стало известно, что Ространснадзор в последние годы нашел 38 нарушений у индивидуального предпринимателя Сергей Пнева, который является организатором рейса автобуса по маршруту Сретенск — Чита в Забайкалье.
Изначально сообщалось, что в автобусе находились 43 человека. 19 человек погибли, в том числе водитель. Еще 19 доставлены в больницы в среднем и тяжелом состоянии.
Утром 1 декабря машина местной турфирмы выполняла заказной рейс Сретенск — Чита. По одной из версий, авария произошла из-за лопнувшего колеса. Водитель не справился с управлением, автобус вылетел с моста. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Теги:
ДТП , Видео , Ространснадзор
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