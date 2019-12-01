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Появилось видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье 

News.ru + ещё 28 2 часа назад
Появилось видео с места ДТП с автобусом в Забайкалье
Фото: News.ru
Оно снято после наступления темноты. В кадре — разбившийся автобус и видна работа оперативного штаба. Кто-то из его представителей сообщает, что всех пострадавших увезли в больницу. На фоне слышен плач.
Утром 1 декабря автобус с 43 пассажирами упал в реку Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края. По последним данным, жертвами трагедии стали 19 человек.
Как писал News.ru, по предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса. Автобус съехал с проезжей части вправо по ходу движения и слетел с моста в реку Куэнга. Машина частично проломила лёд, но не ушла под воду. Спасатели завершили работу на месте ДТП к 13:00. Сейчас на месте работают следователи.
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Теги:
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