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ДТП

Стало известно о состоянии пострадавших в аварии с автобусом в Забайкалье 

Lenta.ru 1 час назад
Стало известно о состоянии пострадавших в Забайкалье
Фото: РИА Новости
Состояние 18 пассажиров, пострадавших в результате падения автобуса с моста в Забайкальско крае, оценивается как средней степени тяжести. Еще один человек в тяжелом состоянии, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава.
В территориальном центре медицинских катастроф агентству уточнили, что среди пострадавших есть ребенок — 12-летняя девочка.
По данным РИА Новости, водитель скончался на месте от полученных травм. Всего сообщалось о как минимум 19 погибших. По неподтвержденной информации телеканала «Звезда», среди них двое детей.
Утром в воскресенье, 1 декабря, пассажирский автобус местной турфирмы выполнял заказной рейс из Читы в Сретенск. В районе моста через реку Куэнга у машины, предположительно, лопнуло переднее колесо. Водитель не справился с управлением и вылетел с моста.
Возбуждено дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).
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Теги:
ДТП , Минздрав РФ , ИТАР-ТАСС
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