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В Карелии трое погибли в аварии с участием лесовоза 

RT на русском + ещё 6 2 часа назад
В Карелии трое погибли в аварии с участием лесовоза
Фото: РИА Новости
В Карелии три человека погибли и ещё один получил травмы при столкновении двух легковых автомобилей с лесовозом, сообщили в республиканском МЧС России.
«Авария произошла на 371-м км трассы Сортавала. Два легковых автомобиля столкнулись с лесовозом, погибли три человека», — цитирует пресс-службу ведомства Интерфакс.
Ранее три человека погибли при столкновении автоцистерны и легкового автомобиля в Ханты-Мансийском автономном округе.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с ФАН призвал усилить работу над формированием у водителей законопослушного поведения для сокращения числа ДТП.
В частности, он предложил использовать больше социальной рекламы на федеральных телеканалах для пропаганды «езды за рулём по правилам».
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , Вячеслав Лысаков , МЧС , Конституционный комитет Госдумы , Интерфакс
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