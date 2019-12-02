Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Ученые придумали новые экологичные дороги
Ученые придумали новые экологичные дороги
Автоновости
В России нашли самую главную дорогу
В России нашли самую главную дорогу
Автоновости
ДТП в Забайкалье: "Мой второй день рождения"
ДТП в Забайкалье: "Мой второй день рождения"
ДТП
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
ДТП

Четыре ребенка погибли в ДТП в Забайкалье 

Lenta.ru + ещё 91 4 часа назад
При падении автобуса с моста в реку Куэнга в Забайкалье погибли четверо несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.
«По нашей информации, 19 человек погибли, из них четверо несовершеннолетних, родители троих из них в больнице. Еще один ребенок пострадал, находится также под наблюдением в больнице. Врачи смогли спасти беременную женщину и ее малыша и сохранить беременность… Сочувствуем, сопереживаем семьям погибших», — написала омбудсмен.
Ранее сообщалось, что врачам краевой клинической больницы в Чите удалось сохранить ребенка пассажирки, которая находилась на шестом месяце беременности. Муж женщины рассказал, что у нее диагностировали травму позвоночника, не опасную для жизни и здоровья — она сможет ходить.
Названа причина страшного ДТП в Забайкалье<br/>
Авария произошла утром 1 декабря. Автобус, ехавший из Сретенска в Читу, слетел с моста высотой около 10 метров и упал на лед реки. Сообщалось, что погибли 18 пассажиров и водитель, еще 19 человек получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.
По одной из версий, у автобуса лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело. Власти Забайкалья пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей. В регионе объявлен траур.
Последние новости
В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными В Сирии подорвали бронеавтомобиль с российскими военными Путин запустил «Силу Сибири» Путин запустил «Силу Сибири» Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии Бывший «нашист» и депутат Госдумы получил гражданство Германии
Комментарии8 
Теги:
ДТП , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые придумали новые экологичные дороги
Ученые придумали новые экологичные дороги
В России нашли самую главную дорогу
В России нашли самую главную дорогу
ДТП в Забайкалье: «Мой второй день рождения»
ДТП в Забайкалье: «Мой второй день рождения» 1
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
Более 40 автомобилей столкнулись в Канаде
Камеры средней скорости могут запретить: ВС отменяет штрафы
Камеры средней скорости могут запретить: ВС отменяет штрафы
Видео
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
01:00
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
02:37
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости Бортжурнал
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
02:58
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
ДТП
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
00:55
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
ДТП
Грузовикам запретят МКАД
00:29
Грузовикам запретят МКАД
Автоновости
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
00:55
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
ДТП
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Россия победила одну из двух своих бед
06:44
Россия победила одну из двух своих бед
Автоновости Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение