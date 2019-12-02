Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье

Четыре ребенка погибли в ДТП в Забайкалье

При падении автобуса с моста в реку Куэнга в Забайкалье погибли четверо несовершеннолетних. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в своем Instagram-аккаунте.

«По нашей информации, 19 человек погибли, из них четверо несовершеннолетних, родители троих из них в больнице. Еще один ребенок пострадал, находится также под наблюдением в больнице. Врачи смогли спасти беременную женщину и ее малыша и сохранить беременность… Сочувствуем, сопереживаем семьям погибших», — написала омбудсмен.

Ранее сообщалось, что врачам краевой клинической больницы в Чите удалось сохранить ребенка пассажирки, которая находилась на шестом месяце беременности. Муж женщины рассказал, что у нее диагностировали травму позвоночника, не опасную для жизни и здоровья — она сможет ходить.

Авария произошла утром 1 декабря. Автобус, ехавший из Сретенска в Читу, слетел с моста высотой около 10 метров и упал на лед реки. Сообщалось, что погибли 18 пассажиров и водитель, еще 19 человек получили травмы средней и тяжелой степени тяжести.

По одной из версий, у автобуса лопнуло колесо, водитель не справился с управлением, возбуждено уголовное дело. Власти Забайкалья пообещали выплатить родственникам погибших по миллиону рублей. В регионе объявлен траур.