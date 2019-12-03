Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Великое будущее»: как расширят БАМ и Транссиб
«Великое будущее»: как расширят БАМ и Транссиб
Бортжурнал
Водителям пообещали новые штрафы
Водителям пообещали новые штрафы
Бортжурнал
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Куда деваются непроданные новые автомобили?
Куда деваются непроданные новые автомобили?
Бортжурнал

В России количество ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года 

ТАСС + ещё 7 2 часа назад
В России резко выросло число ДТП с такси
Фото: ТАСС
Число аварий с участием такси по всей России выросло на 60% и составило 2,7 тыс. аварий за 10 месяцев 2019 года. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергея Рыжова.
"Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения", — пояснил Рыжов.
Кроме того, в связи с низкими тарифами интернет-агрегаторов такси, водители вынуждены работать без отдыха по 12-14 часов.
Как уточняет издание, количество погибших и пострадавших в ДТП с участием такси по всей стране увеличилось на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тыс.) соответственно.
В настоящее время власти столицы направили в Госдуму ряд предложений, которые предусматривают обязательное наличие российских прав для водителей такси.
В первом чтении законопроект о госрегулировании работы такси был принят Госдумой в декабре 2018 года. Документ, в частности, устанавливает, что разрешение на работу таксистом на конкретном транспортном средстве будут выдавать на срок не менее пяти лет, а также обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей использовать в качестве такси только машины, допущенные к участию в дорожном движении. Общий водительский стаж таксистов должен быть не менее трех лет. В мае 2019 года глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев сообщил, что законопроект о госрегулировании работы такси дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя, после выработки которой он не сможет брать заказы.
Видео дня. Приехавшую на вызов пожарную машину угнали
ТАСС: последние новости
Посольство РФ уточняет, находились ли россияне в перевернувшемся в Казахстане автобусе Посольство РФ уточняет, находились ли россияне в перевернувшемся в Казахстане автобусе Власти Забайкалья окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом Власти Забайкалья окажут помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом Открытие Дальневосточной ярмарки в Москве перенесли из-за траура по погибшим в Забайкалье Открытие Дальневосточной ярмарки в Москве перенесли из-за траура по погибшим в Забайкалье
Комментарии 
Теги:
ДТП , Сергей Рыжов , Евгений Москвичев , Госдума , ГИБДД , Правительство Москвы , Газета "Коммерсантъ"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Великое будущее»: как расширят БАМ и Транссиб
«Великое будущее»: как расширят БАМ и Транссиб 1
Водителям пообещали новые штрафы
Водителям пообещали новые штрафы
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе 28
Куда деваются непроданные новые автомобили?
Куда деваются непроданные новые автомобили?
Пикап Hyundai раскрыли на шпионской фотографии
Пикап Hyundai раскрыли на шпионской фотографии
Видео
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
00:47
Автобус с 50 пассажирами разбился на трассе
ДТП
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
01:21
Трагедия в Забайкалье: число жертв выросло до 20
ДТП
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
07:24
Названа стоимость проезда по трассе Москва — Петербург
Автоновости
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
01:00
Названо количество погибших детей в ДТП в Забайкалье
ДТП
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
02:37
Назван самый угоняемый автомобиль Москвы
Автоновости Бортжурнал
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
02:58
Дело о «пьяном мальчике»: эксперт останется безнаказанным
ДТП
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
00:55
Трагедия в Забайкалье: погибли 15 человек
ДТП
Грузовикам запретят МКАД
00:29
Грузовикам запретят МКАД
Автоновости
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
00:55
Страшное ДТП в Забайкалье: названо число жертв
ДТП
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
00:40
«Стоял, плакал»: мэр Тулуна попал в ДТП и потерял жену
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение