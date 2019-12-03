В России резко выросло число ДТП с такси

В России количество ДТП с такси увеличилось на 60% с начала года

Сергея Рыжова. Число аварий с участием такси по всей России выросло на 60% и составило 2,7 тыс. аварий за 10 месяцев 2019 года. Об этом во вторник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД РФ

"Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очередности проезда перекрестка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения", — пояснил Рыжов.

Кроме того, в связи с низкими тарифами интернет-агрегаторов такси, водители вынуждены работать без отдыха по 12-14 часов.

Как уточняет издание, количество погибших и пострадавших в ДТП с участием такси по всей стране увеличилось на 41% (110 человек) и 63,9% (3,66 тыс.) соответственно.

В настоящее время власти столицы направили в Госдуму ряд предложений, которые предусматривают обязательное наличие российских прав для водителей такси.