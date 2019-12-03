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Автомобилист сбил сотрудника ДПС при проверке документов в Нальчике 

Газета.Ru + ещё 5 3 декабря 2019
Автомобилист сбил сотрудника ДПС при проверке документов
Фото: РИА Новости
В Нальчике водитель ВАЗ-2110 сбил сотрудника ДПС, когда его остановили для проверки документов. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской республике.
Уточняется, что после автомобилист скрылся с места происшествия.
Отмечается, что инцидент произошел на автозаправке в районе улицы Калюжного. При проверки документов мужчина неожиданно начал движение и протащил сотрудника ДПС 15 метров, затем сотрудник полиции упал на землю, его доставили в больницу.
Злоумышленник, которым оказался 20-летний местный житель, был задержан в пригороде Нальчика. Выясняются обстоятельства инцидента.
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Теги:
ДТП , ГИБДД
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