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В Иркутской области обрушился мост 

ТАСС + ещё 17 6 часов назад
Под Иркутском обрушился мост
Фото: МЧС РФ
Мост через реку Макаровка на автомобильной дороге между Иркутском и Киренском обрушился в среду в Иркутской области после того, как по нему попытался проехать 60-тонный большегрузный автомобиль при максимально допустимой нагрузке на мост в 20 тонн. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.
"20 тонн допустимая максимальная нагрузка на мост, а вес Scania с полуприцепом составлял более 60 тонн. Соответственно, произошло преломление моста. Пострадавших [в результате обрушения] нет", — сказал собеседник агентства.
Мост является частью автомобильной дороги, связывающей город Киренск — районный центр — с Иркутском. В связи с обрушением дорожники оборудовали временную переправу по льду реки для легкового транспорта. Ледовую дорогу также сделают для грузового транспорта. В районе места происшествия развернут пункт обогрева для водителей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Киренский район с населением 18 тыс. человек находится на северо-востоке Иркутской области.
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Теги:
ДТП , Автоновости , Бортжурнал , МЧС , ИТАР-ТАСС
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