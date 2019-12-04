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В Омске микроавтобус опрокинулся в кювет 

ТАСС + ещё 3 4 часа назад
В Омске микроавтобус опрокинулся в кювет
Фото: РИА Новости
Маршрутный микроавтобус опрокинулся в кювет в Омске, в результате ДТП пострадали четыре пассажира. Об этом сообщается в среду на сайте регионального УМВД.
"В результате ДТП за медицинской помощью обратились четверо пассажиров: женщины 1975, 1983 и 1985 годов рождения и мужчина 1999 год рождения. Всем им назначено амбулаторное лечение", — говорится в сообщении.
ДТП произошло во вторник вечером около 20:00 (17:00 мск). По предварительным данным, водитель микроавтобуса не справился с управлением и допустил занос автотранспорта с опрокидыванием в кювет. В момент происшествия в салоне автомобиля находились четыре пассажира. По факту аварии проводится проверка.
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Теги:
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